Процесс эффектного уничтожения современной российской брони зафиксировал беспилотник.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир".

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ.

Танки, которыми особенно гордится "вторая армия мир", разгромили с помощью американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

На кадрах видно, что один "Владимир" разорвало на куски, которые разлетелись на несколько улиц населенного пункта, где шел бой. Другой танк не менее ярко пылал после встречи с ракетой Javelin.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ранее воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили МТ-ЛБ российских оккупантов. Житомирские десантники обнаружили российский бронетранспортер МТ-ЛБ на одном из направлений. С помощью беспилотника удалось скорректировать огонь и уничтожить вражескую броню во время ее движения.

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