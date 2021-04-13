Глава МИД отмечает, что надо дать понять России, что вооруженное обострение против Украины приведет к "тяжелым последствиям".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три главные задачи для обеспечения защиты Украины от российской угрозы.

Читайте такжеСтягивание российских войск: эксперт рассказал, каких действий Украины боится КремльКак передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД перечислил задачи, которые надо решать уже сейчас для защиты Украины.

"Сейчас главное, это первое - максимальная отправка сигналов Российской Федерации о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия, с конкретным объяснением этих последствий", - убежден Кулеба.

"Второе - это укрепление обороноспособности Украины, укрепление наших Вооруженных сил, в том числе во взаимодействии с нашими партнерами, и третье - максимально углубленное взаимодействие между разведывательными органами - нашими и партнеров, в частности, из стран НАТО для того, чтобы максимального владения ситуацией и понимания намерений РФ", - заявил Кулеба.

Также глава МИД считает, что Россия прибегает к прямым угрозам Украине, когда делает заявления о том, что вступление Украины в НАТО приведет якобы к "развалу Украины".

"Это новый элемент в информационной работе Российской Федерации. Ранее к такому прибегали только "герои" их безумных ток-шоу и пропагандисты. Сейчас мы слышим от российских официальных лиц прямые угрозы, и безусловно, это не остается незамеченным, и свидетельствует доказательством серьезности намерений России", - подчеркнул Кулеба.

Также министр сказал, что "само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для Российской Федерации".

Он напомнил, что до 2014 года Украина в соответствии с законодательством была внеблоковым государством, что никоим образом не остановило агрессора.

"Тот, кто ищет поводы, безусловно постоянно будет их искать, а мы должны искать свою безопасность и свою усиленную обороноспособность", - подчеркнул Кулеба.

В то же время он сказал, что обретение Украиной членства в НАТО быстро не произойдет. "Я убежден, что Украина будет членом НАТО, но это не тот вопрос, который будет решен в ближайшие недели или месяцы", - убежден министр.

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Автор: Виталий Саенко