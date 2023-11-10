Противники запустили по нашей земле несколько ракет, отметили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ночь на пятницу, 10 ноября, российские захватчики запустили по украинской земле шесть беспилотников-камикадзе Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края и две управляемые авиационные ракеты из воздушного пространства пока еще оккупированной части Херсонской области - Х-59 и Х-31.

Наши воины ликвидировали ракету Х-59 и пять ударных дронов, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале. Отмечается, что вражеские воздушные цели уничтожены в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областей.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59...", - поделились в ВСУ.

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Генеральный штаб ВСУ утром 10 ноября сообщил, что российские захватчики ночью применили против украинцев пять беспилотников типа Shahed-136/131, и четыре из них уничтожили наши воины.

Стоит отметить, что РФ уже не раз била по Украине дронами-убийцами, есть много разрушений, пострадавших и жертв. Защитники украинского государства активно борются с вражескими "птичками". По состоянию на 10 ноября 2023 года ликвидировано 5 595 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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