Украинские воины сбили большинство запущенных противником беспилотников, поделились в Генштабе ВСУ.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 дрона-камикадзе противника.

Об этом отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации с российским вторжением в пятницу, 10 ноября. Согласно сообщению, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

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Как сообщал УНИАН, разведка и украинские Воздушные силы предупреждают, что Россия накопила уже около 900 дальнобойных ракет. Это примерно такое же количество, как и в прошлом году, поэтому украинцам следует готовиться к тяжелой зиме. Среди заготовленных врагом ракет и "Кинжалы", и "Искандеры", и "Калибры".

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, россияне выжидают наступления холодов, когда использование электроэнергии выйдет на пик, и система будет перегружена. По оценке военной разведки Украины, "это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году".

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