Уничтожены склады с боеприпасами оккупантов из Крыма.

Вооруженные силы Украины 15-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным на аэродроме Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович, опубликовав видео ночного удара.

"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - написал Арестович.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Он также подтвердил уничтожение крейсера "Москва", о котором сообщалось накануне.

"Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула", - добавил советник главы ОП.

Чем известна "Чернобаевка"

Как писал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. Впрочем, вскоре после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке также были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российского командующего 8-й армии – генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

До сегодняшнего утра было известно о 14 успешных атаках ВСУ в этом районе.