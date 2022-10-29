Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц.

Русские оккупанты вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений.

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"Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами", - отмечают в Генштабе.

Также отмечается, что в населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

Ситуация на Херсонщине:

По состоянию на 28 октября российские оккупанты вели подготовку к уличным боям в Херсоне, они минируют объекты критической инфраструктуры. Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая заявила, что оккупанты "не планируют оставаться", но как можно больше затягивают время".

В оккупированном Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ. Оккупантов в городе больше чем гражданского населения.

Россияне не пускают домой детей из Херсонской области, которых вывезли на так называемый "отдых" и в лагеря на территорию РФ.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сделать Херсонщину зоной отчуждения.

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