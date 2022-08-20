Украинская ПВО уничтожила все ракеты, которые российские захватчики направили на область.

Российские захватчики нанесли ракетные удары по территории Украины утром 20-го августа. Смертоносные снаряды агрессор направил на Днепропетровскую область

К счастью, все снаряды сбили наши силы ПВО, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область – написал Резниченко.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что войска ПВО применили только 4 ракеты комплекса С300.

Россия удерживает два носителя "Калибров" в Черном море

Как информирует ВМС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров. В Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Как сообщал УНИАН, Воздушные Силы Украины в течение суток 19 августа уничтожили три вражеских беспилотника на юго-восточном направлении.

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