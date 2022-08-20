В Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

В Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет.

Об этом сообщают ВМС Украины.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров. В Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Война в Украине: актуальные данные

В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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