По состоянию на 20 августа украинские защитники приземлили более 800 вражеских БПЛА.

Военные зенитного ракетного полка Воздушных сил Украины в течение суток 19 августа уничтожили три российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом информируют в телеграмме Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что все цели уничтожены на юго-восточном направлении.

По состоянию на 20 августа ВСУ приземлили более 800 вражеских БПЛА

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 234 самолета, 197 вертолетов и 141 средств ПВО противника.

В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 44 900 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 200 российских оккупантов.

Ранее "Холоднояровцы" уничтожили хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA. Данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и тому подобное.

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