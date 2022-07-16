Россияне пытаются обеспечить себе мнимые победы.

Целью ракетных ударов оккупантов по тыловым регионам Украины является посеять панику среди населения и создать внутреннее напряжение в стране.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Основная цель таких ударов, это мы видим и по Николаевской области, в частности, это посеять панику, это психологическое давление на те регионы, которые считаются глубоко тыловыми, это внутреннее напряжение в стране, чтобы не было понимания, что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возврата оккупантов в их страну и вычищения наших территорий. Это такой ход, чтобы обеспечить себе мнимые победы. Кроме того, основная цель – это уничтожение всего, что является украинским", – сказала она.

Ракетные удары по Украине 15-16 июля

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Погибли 24 человека, среди которых трое детей.

15 июля вечером российские захватчики совершили ракетный обстрел Днепра. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.

Утром 16 июля по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, по направлению Ставрополья.

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