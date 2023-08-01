В результате российского обстрела города Херсон было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы.

Россияне снова нанесли удар по Херсону, попав по медучреждению, в результате чего погиб врач, еще один медработник ранен. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей громады. Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", - отметил Мрочко.

По информации главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестрички - травмирована челюсть, ей оказывают медпомощь.

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В Офисе президента Украины сообщили, что в результате российского обстрела города Херсон было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.Следователи зафиксировали повреждение здания больницы, автотранспорта.

Удары РФ по Херсону -детали

За прошедшие сутки российские оккупанты также нанесли многочисленные удары по Херсону и области. С самого утра понедельника российская армия хаотично обстреливала инфраструктуру Правобережья. Больше всего пострадали Корабельный район Херсона и центр города.

Из-за российской агрессии за сутки четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Глава ОВА подчеркнул, что армия РФ воюет с теми, кто помогает преодолевать последствия российской агрессии. В частности, один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры.

По словам Прокудина, такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на Левобережье. Он уточнил, что Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили ВСУ. Глава ОВА призвал людей в ближайшие несколько дней быть максимально осторожными и воздержаться от прогулок, в частности в областном центре.