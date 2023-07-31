Самой молодой пострадавшей всего 16 лет, медики борются за ее жизнь.

Российские оккупанты с самого утра наносят удары по Херсону и области. Массированные обстрелы не утихают, количество пострадавших в результате вражеских атак значительно возросло.

Как отметил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, с самого утра российская армия беспощадно и хаотично обстреливает инфраструктуру Правобережья. Больше всего пострадали Корабельный район Херсона и центр города.

"По состоянию на этот час только в Херсоне – семнадцать раненых и четверо погибших мирных людей. Еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу. Самой молодой пострадавшей – всего 16 лет. Она вместе с родственницей попала под обстрел возле рынка. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики пытаются спасти ее жизнь", – сообщил Прокудин.

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Глава ОВА подчеркнул, что армия РФ воюет с теми, кто помогает преодолевать последствия российской агрессии. В частности, один погибший и шестеро травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры.

"Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления. Большинство раненых находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Трем людям медицинскую помощь оказали амбулаторно", – рассказал чиновник.

По его данным, такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на Левобережье. Он уточнил, что Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили ВСУ. Глава ОВА призвал людей в ближайшие несколько дней быть максимально осторожными и воздержаться от прогулок по городу.

"Эти террористы кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться! Наши Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы выбить эту нечисть из нашей земли!" – акцентировал Прокудин.

Обстрелы Херсона

Утром 31 июля оккупанты нанесли удар по центру Херсона из РСЗО "Град". Погиб работник городского коммунального предприятия, еще двое его раненых коллег были доставлены в больницу. Позже стало известно, что российские военные ударили по микрорайону Корабел в Херсоне – в собственной машине погиб 65-летний мужчина.

Ближе к вечеру Офис генерального прокурора сообщил, что в Херсоне из-за массированных обстрелов растет количество пострадавших. По состоянию на 15:30, травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц. Среди раненых было четверо волонтеров и несовершеннолетний.

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