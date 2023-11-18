Их заметили на мосту в Нарве.

На мосту, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород, появились фортификационные сооружения, которые называют "зубами дракона".

Руководитель нарвского пограничного пункта Марек Лийва сказал, что бетонные блоки подготовили на случай, если правительство решит ограничить въезд из Российской Федерации, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, пишет Delfi.

"Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", - сказал он.

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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что пункт придется закрыть, если возникнет ситуация, когда люди, которые хотят попасть в страну незаконно, начнут застревать между пограничными пунктами. "Сложнее всего будет, если пересечения границы станут происходить за пределами пограничных пунктов, но мы готовы и к этому", - сказал он.

Обострение на границе РФ и Эстонии: что известно

Напомним, что на днях в Эстонии заявили о гибридной атаке на свою границу. По словам главы МВД страны, на территорию страны пытались попасть граждане Сомали. Россия пропустила их, несмотря на отсутствие оснований.

Этой ночью Финляндия закрывает пограничные пункты на юго-востоке из-за потока беженцев из РФ. В Эстонии сказали, что готовы предпринять аналогичный шаг, если понадобится.

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