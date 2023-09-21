В частности, за укрепленные оборонительные сооружения оккупантов перешли Strykers и Marders.

Тяжелая техника ВСУ впервые преодолела первую линию Суровикина - систему мощных укреплений в районе села Вербовое Запорожской области.

Об этом утверждают OSINT-аналитики учитывая новости с поля боя. Twitter-аккаунт imi обнародовал видео, свидетельствующее о том, что ВСУ впервые вывели тяжелую технику Strykers и Marders за пределы противотранспортного рва и "зубов дракона".

Аналитик Американского института изучения войны (ISW) Джордж Баррос отметил, что тяжелая техника украинцы впервые преодолела линию Суровикина.

Военный аналитик Роб Ли также заметил, что 82-я десантно-штурмовая бригада Украины преодолела оборонительную линию с помощью бронированной машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

За данными Барроса, украинская техника на видео, вероятно, ехала по дороге, которая была сохранена при строительстве рва и прокладке линии с "зубами дракона". Это может свидетельствовать о том, что ВСУ разгромили оборону РФ на этом участке. Вероятно, будет новый виток украинского наступления на этом направлении.

Контрнаступление ВСУ

По данным ISW, украинские силы продолжили наступательные операции на Западе Запорожской области 20 сентября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", действующие на Западе Запорожской области, утверждали, что интенсивность боев снизилась к утру 20 сентября вблизи Работино и Вербового.

Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работино в Запорожской области.

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили почти 500 российских оккупантов.

Россияне на Донбассе пытаются восстановить свои позиции вблизи Андреевки, но все их попытки оказались тщетными.

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