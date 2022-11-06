Как отметил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, оккупанты говорят о теракте, но не говорят правду, кто его совершил.

Херсон и еще около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света из-за повреждения высоковольтной линии электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.

"Около 10 населенных пунктов области остались без света, как следствие, и воды. В том числе весь Херсон. Повреждена высоковольтная ЛЭП", - отметил он.

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Соболевский добавил, что российские оккупанты говорят о теракте, но не говорят правду, кто его совершил.

"Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на сумасшедшие вещи", - подчеркнул Соболевский.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что людей из Херсонщины вывозят в оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области. При этом отмечается, что так называемой "эвакуации" подлежит население правого берега Днепра, а также 15-километровой зоны левобережья.

В Генштабе сообщили, что из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию Российской Федерации.