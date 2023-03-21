Эксперты считают, что активизация усилий оккупантов в районе Авдеевки - попытка оттянуть силы Украины.

Российские оккупанты увеличили темп наступления на Донбассе. Они пытаются достичь хоть каких-то незначительных успехов перед полной потерей инициативы на фронте.

Аналитики Института изучения войны отметили, что россияне достигли незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, в то же время оккупанты увеличили темпы операций вокруг Авдеевки. Указано, что 20 марта захватчики, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от города-крепости между Богдановкой и Хромовым.

При этом эксперт считают, что увеличение темпов наступления в районе Авдеевки привело к большим потерям и, возможно, является ошибочной попыткой отвлечь украинских бойцов от других направлений на фронте. В то же время аналитики сомневаются, что россияне смогут выдержать этот темп, они накапливают силы в окрестностях Донецка

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"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным", - подытожил в Институте изучения войны.

Наступление России - что известно

В Генштабе ВСУ 16 марта сообщили, что россияне продолжают штурмовать Бахмут и намерены возобновить наступление на Угледар.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты не достигают своих целей, среди которых тактический захват города-крепости Бахмут, который до сих удерживают украинские военные. При этом "большое наступление" РФ в Украине, вероятно, доходит до своей кульминации.

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