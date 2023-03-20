Украинские силы продолжают организованную оборону городов, но их маршруты снабжения с запада находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению.

Британская разведка сравнила ситуацию с защитой Силами обороны Украины города Авдеевки с защитой Бахмута. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В частности, в течение последних трех недель российские силы добились "ползучих успехов" в районе контролируемого Украиной города Авдеевка, сразу к северу от города Донецк.

"Российская операция в основном проводится Первым армейским корпусом "Донецкой народной республики", местным персоналом, хорошо знающим местность. Авдеевка была на линии фронта конфликта на Донбассе с 2014 года. Город теперь преимущественно разрушен", - говорится в сообщении.

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При этом, разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода предположительно рассматривается как ключевая защищаемая территория, поскольку битва прогрессирует.

"Тактически, ситуация похожа на то, что происходит в более крупном городе Бахмут, дальше на север. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их маршруты снабжения с Запада находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте сегодня - последние данные Генштаба

По данным Генштаба, войска РФ продолжают наступление. Основными направлениями их атак являются Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское.

За последние сутки сили обороны Украины поразили четыре вражеских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава противника.

Потери РФ в Украине на сегодня составляют 165 тысяч 610 человек личного состава.

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