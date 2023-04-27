Ирина Осадчая была "матерью" учреждения и до последнего мгновения защищала украинскую культуру, пытаясь сохранить экспонаты музея от ракетных обстрелов, но в итоге погибла.

Во вторник, 25 апреля, армия РФ во время обстрела Купянска (Харьковская область) уничтожила местный краеведческий музей вместе с частью коллектива и директором учреждения Ириной Осадчей.

Новость о гибели Ирины и сотрудницы музея Елены Водопьяновой уже подтвердил Департамент культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации.

Коллеги женщины в социальных сетях вспомнили о вкладе Ирины в сохранение культурного наследия Украины и рассказали, что именно благодаря ее деятельности музей смог уберечь основы своих коллекций и фондов, которые ежедневно были на грани уничтожения из-за обстрелов врага во время оккупации региона. Об этом рассказала эксперт Украинского культурного фонда Наталья Буйнова в Facebook.

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"Во время оккупации ей удалось спрятать ценные экспонаты, особенно украинские древние рубашки у разных людей. Вы только представьте этот ужас и уровень риска, ходить по городу, договариваться о сохранении экспонатов. Я считаю, что это пример героизма в сфере культурного наследия, музейного дела и просто как гражданки", - написала она.

Также о вкладе директора в защиту экспозиции вспомнила музейник из Харькова Ольга Сошникова. По ее словам, директор музея боролась за "жизнь" учреждения до последнего, она погибла в своем рабочем кабинете.

"Во время полнометражного российского вторжения Купянск почти сразу оккупировали и до сентября 2022 года он был под оккупацией. Ирина Анатольевна делала все возможное, чтобы спасти музейные предметы. После освобождения, продолжила эту важную работу по спасению нашего культурного наследия. До сегоднящнего дня...",- вспоминает она.

Россияне ударили по Купянску 25 апреля

Напомним, что 25 апреля вражеская армия в очередной раз обстреляла Харьковскую область ракетами С-300. Тогда масштабных разрушениям подвергся город Купянск. Сообщалось, что в результате теракта России погибли две женщины, еще 10 украинцев получили ранения.

Об уничтожении краеведческого музея и гибели его директора сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что враг пытается уничтожить все культурное наследие и историю нашего государства.

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