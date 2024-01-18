Бойцы ракетных войск наохотили пункты управления, РЭБ, средства ПВО, артиллерию и склады россиян.

За прошедшие сутки, 17 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. В то же время ПВО сбила одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск нанесли поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов оккупантов.

По данным украинских военных, захватчики нанесли 9 ракетных и 128 авиационных ударов, совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Враг также нанес очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 22 дрона были уничтожены.

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"Авиационным ударам подверглись: Федоровка, Волчанск, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Голубовка, Серебрянка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Работино Запорожской области; Красный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Аналитики группы DeepState считают, что в ближайшее время российские оккупанты начнут снова двигаться колоннами. По всей линии фронта постепенно увеличивается активность врага.

Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил необходимость эвакуации жителей Черниговской и Сумской областей в связи с регулярными обстрелами со стороны РФ.

Народный депутат Украины Александра Устинова заявила, что Украина проиграет войну, если США не примут решение о помощи в ближайшие недели.

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