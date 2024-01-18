Противник снова начнет двигаться колоннами.

По всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск.

Как сообщили аналитики группы DeepState со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, количество боевых столкновений с россиянами растет после относительного спада на Новый год и Русское Рождество.

По словам экспертов, захватчики продолжают накапливать силы на многих участках. По мнению аналитиков, стоит ожидать, что в ближайшее время российские оккупанты начнут снова двигаться колоннами.

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"В любом случае имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя", — подчеркнули они.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска перешли в новое наступление под Авдеевкой и Бахмутом. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявляет, что примерно три недели с конца декабря РФ не проводила активных действий на востоке Украины. Сейчас захватчики снова пытаются атаковать.

Полковник запаса ВСУ раскрыл планы России по захвату территорий на 10 лет. Первый этап-выход на границы Луганской и Донецкой областей, далее административные границы Запорожской и Херсонской, а уже потом, вероятно, движение в сторону Одессы.

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