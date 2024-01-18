По всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск.
Как сообщили аналитики группы DeepState со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, количество боевых столкновений с россиянами растет после относительного спада на Новый год и Русское Рождество.
По словам экспертов, захватчики продолжают накапливать силы на многих участках. По мнению аналитиков, стоит ожидать, что в ближайшее время российские оккупанты начнут снова двигаться колоннами.
"В любом случае имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя", — подчеркнули они.
Война в Украине - последние новости
Российские оккупационные войска перешли в новое наступление под Авдеевкой и Бахмутом. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявляет, что примерно три недели с конца декабря РФ не проводила активных действий на востоке Украины. Сейчас захватчики снова пытаются атаковать.
Полковник запаса ВСУ раскрыл планы России по захвату территорий на 10 лет. Первый этап-выход на границы Луганской и Донецкой областей, далее административные границы Запорожской и Херсонской, а уже потом, вероятно, движение в сторону Одессы.