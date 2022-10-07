От работников АЭС требуют либо подписывать контракт о сотрудничестве с "Росатом", либо увольняться, после чего их ожидает мобилизация.

Работников Запорожской АЭС под давлением принудительной мобилизации пытаются перевести в подчинение "Росатома", чтобы "юридически" закрепить управление этой атомной электростанцией.

Об этом во время брифинге заявил бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

"Есть сообщения от украинского персонала, что их запугивают, пытаются перевести под "Росатом". Дали две недели на размышления, либо ты подписываешь контракт, либо увольняешься и потом тебя могут мобилизовать, потому что "референдумы" на захваченных территориях проведены, "указы" подписаны, поэтому оккупационная власть ведет себя достаточно жестоко с населением оккупированного Энергодара и с работниками ЗАЭС", - рассказал Плачков.

Видео дня

Захват Запорожской АЭС - какая сейчас ситуация на станции

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В начале сентября по просьбе правительства Украины МАГАТЭ осуществило миссию на захваченную оккупантами электростанцию.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества призывают создать демилитаризированную зону вокруг ЗАЭС.

Несмотря на это, оккупанты продолжают периодически обстреливать станцию, в результате чего повреждаются линии электропередач, питающие энергоблоки. Также энергоблоки из-за обстрелов на некоторое время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС находится 500 российских военных и военная техника.

5 октября президент России Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной ЗАЭС, зарегистрировала в Москве предприятие, которое планирует управлять украинской станцией. В МАГАТЭ называют это нарушением международного права.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал увеличение миссии на ЗАЭС с двух до четырех человек, которые будут меняться каждые три-четыре недели.

Вас также могут заинтересовать новости: