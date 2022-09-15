Против резолюции проголосовали только две страны - Россия и Китай.

Совет управляющих в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), который состоит из представителей 35 стран-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине.

Как сообщает Reuters, об этом на закрытом заседаниизаявили дипломаты.

"Это вторая резолюция о вторжении России в Украину, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии, и их содержание очень похоже, хотя первая резолюция в марте предшествовала взятию российскими войсками под контроль Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе", - отмечает издание.

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В тексте резолюции говорится о том, что правление МАГАТЭ призывает Россию "немедленно прекратить все действия против и в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине". За утверждение резолюции проголосовали 26 стран, против - две (РФ и Китай). Еще семь представителей государств-членов ООН воздержались и не голосовали. По данным издания, "не смогли определиться" Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан.

В МАГАТЭ добавили, что они "сожалеют из-за непрекращающихся насильственных действиях Российской Федерации в отношении ядерных объектов в Украине, в том числе о продолжающемся присутствии российских сил и (российского ядерного органа) персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции".

Война в Украине и Запорожская АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний работавший, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.