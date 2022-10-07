Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что станция остается украинским объектом.

Количество инспекторов на Запорожской АЭС, расположенной на оккупированной Россией территории Украины, будет увеличено в два раза, до четырех человек.

Об этом заявил глава МАГАТЭ заявил Рафаэль Гросси, передает Associated Press.

В ходе визита в Киев генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил сожаление в связи с тем, что работники крупнейшей АЭС в Европе находятся в "почти невыносимых условиях".

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По словам Гросси, он намерен поднять этот вопрос и надеется на создание зоны безопасности вокруг АЭС в ходе переговоров с неким "очень высокопоставленным чиновником", когда в скором времени отправится в Москву.

Гросси подчеркнул, что, несмотря на объявленную Россией "аннексию" части Запорожской области, станция остается украинским объектом, который принадлежит государственной компании "Энергоатом".

Захват ЗАЭС и похищение гендиректора станции Мурашова

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.

1 октября президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. 3 октября стало известно, что оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС. А 5 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов больше не будет директором Запорожской АЭС.

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