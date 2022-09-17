Глава государства подчеркивает: если из-за страха применения Россией ядерного оружия другие страны пойдут с ней на соглашение, то это станет началом Третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции находятся 500 российских боевиков.

Об этом глава государства сказал в интервью Reuters, видео общения обнародовано на странице президента в социальной сети Facebook.

"На оккупированной Запорожской атомной электростанции сегодня находятся 500 боевиков", - заявил Зеленский.

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"Я, кстати, очень благодарен МАГАТЭ за то, что они сделали справедливые выводы, несмотря ни на что. Несмотря на то, что Россия давила. Они сказали, что только полная демилитаризация. Это то, о чем мы постоянно говорили и поднимали вопрос - полная демилитаризация атомной станции обеспечит безопасность. И то, мы с вами понимаем, что это не факт, что будет все безопасно. Потому что на сейчас она полностью не работает. Атомная электростанция - шесть блоков", - сказал Зеленский.

Зеленский отмечает, что не должно быть диалога с людьми, которые угрожают миру ядерным оружием

"Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, более мощные умы мира, чтобы России даже предоставить шанс об этом думать. И мне кажется, этого не будет, если честно. Но тем не менее, мы не можем что-то окончательно с вами прогнозировать с этим государством", - сказал Зеленский.

"Но, извините меня, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому пойти с ними на то или иное соглашение - это худший результат, на который можно пойти. Это тогда точно начало Третьей мировой войны. Потому что это дает право таким государствам как Россия, или государствам, которые об этом думают, или лидерам тех несчастных народов, которые выбрали себе таких авторитарных лидеров, которые способны использовать такое оружие и захватывать территории, или не используя ядерного оружия, угрожать таким оружием и захватывать территории и пытать людей. Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием", - подчеркнул Зеленский.

"Я не считаю, что с ними можно говорить. Надо думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - подчеркнул Зеленский.

"И когда звучат те или иные месседжи с российского телевидения известных политиков о том, что они готовы использовать (ядерное оружие - УНИАН) в каком-то случае, или даже после каких-то условий, - даже дальше не надо слушать. Не надо анализировать. Надо понимать, кто это сказал. И сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал. Вот что надо делать миру", - заявил президент.

Глава государства отметил, что такие люди не имеют права угрожать миру.

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

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