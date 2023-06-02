Враг нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района.

Российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, в результате чего погибли два человека погибли, еще четверо - получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района. Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик", - отметил он.

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По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба, в течение суток враг нанес по территории Украины 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Противник применил ударных БпЛА и крылатые ракеты, однако все они были уничтожены в небе.

В частности, в результаты обстрела российскими оккупантами многоэтажного дома в поселке Камышеваха Запорожской области два человека погибли, а четверо - ранены.

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