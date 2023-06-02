Погибли два человека, еще четверо ранены.

В результаты обстрела российскими оккупантами многоэтажного дом в поселке Камышеваха два человека погибли, а четверо - ранены.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Враг атаковал многоэтажный дом в поселке. Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение". - сообщил он. При этом отметил, что от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет.

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Ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях

Как сообщал сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, нанес авиационные удары в районах Работино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Также обстреливает населенные пункты этих областей.

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