Северокорейские наемники в рядах российской армии уже понесли большие потери.

Российские военные при поддержке солдат из Северной Кореи третьи сутки подряд проводят интенсивные наступательные действия в Курской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сказал во время видеообращения к участникам заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, которое проходило во Львове.

"Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные на территории Курской области. Активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери. Украинские защитники стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага, за что я благодарен солдатам, сержантам и офицерам", - подчеркнул Сырский.

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Главнокомандующий добавил, что в этих условиях все украинское общество должно сплотиться вокруг поддержки ВСУ.

Кроме того, по его словам, на севере Украины агрессор продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, осуществляет вооруженные провокации, ведет диверсионно-разведывательную деятельность.