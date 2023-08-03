Оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян.

Российские захватчики свозят на временно оккупированные территории Украины студентов из РФ для пропагандистских мероприятий. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Особое внимание оккупанты уделяют промывке мозгов молодежи на временно оккупированных территориях. Так, оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Отряды "работают" в разрушенных самими оккупантами городах – Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что "гастролеры из РФ" проводят во временно оккупированных городах Украины семинары и "молодежные форумы". Происходят эти мероприятия при поддержке "Росмолодежи" – оккупационной структуры, которая "занимается децентрализацией "молодежных движений", большинство которых мимикрируют под волонтерские".

Видео дня

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. Советник мэра города Петр Андрющенко рассказал, что захватчики постоянно тренируются и усиливают свою оборону.

В то же время в Сватово Луганской области морг переполнен телами ликвидированных россиян. В Генштабе ВСУ отмечают, что на фоне роста потерь во вражеских войсках, россияне физически не успевают вывозить из моргов тела. Из-за этого в Сватово ощутим невыносимый трупный запах.

Между тем на Херсонщине оккупанты ввели систему "доносов". Они пытаются выявить граждан с твердой проукраинской позицией и тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: