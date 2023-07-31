Российские захватчики укрепляют свою оборону в Донецкой области.

Российские захватчики усиленно готовятся к боям за временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Враг постоянно тренируется и готовится отбивать наступление Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, границы в Мариуполе очень защищены российскими оккупантами. Такая же ситуация на севере Донецкой области.

"Оккупанты максимально мощно укрепляются и строят оборонительные сооружения. Также они построили целую сеть блиндажей. Они ставят так называемые зубы дракона и минируют оккупированные территории", – добавил Андрющенко.

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Он подчеркнул, что оккупационные войска усиленно готовятся к обороне Мариуполя. Российские захватчики серьезно укрепляют свою оборону в Донецкой области.

"Сейчас они срочно пытаются делать какие-то укрепления по линии от Мариуполя до Угледара. Однако мы не думаем, что они успеют что-то серьезное сделать на этом направлении. Укрепления в самом Мариуполе являются совсем другой историей. Гарнизон оккупантов, который по планам должен будет оборонять город, постоянно тренируется. Они проходят обучение в оборонительных сооружениях и блиндажах. То есть к обороне Мариуполя они готовятся серьезно", – резюмировал Андрющенко.

Оккупация Мариуполя: что происходит в городе

Мариуполь Донецкой области уже больше года находится в оккупации. За время блокады города россияне почти полностью разрушили его инфраструктуру и убили тысячи гражданских жителей.

В городе до сих пор находят стихийные захоронения убитых оккупантами мариупольцев. Одно из них недавно обнаружили в Приморском районе города. В Мариупольском горсовете подчеркнули, что российские оккупанты буквально возводят новые здания на костях убитых ими же жителей разрушенного города.

Кроме того, россияне продолжают воровать все, что можно. Например, недавно стало известно, что оккупанты распиливают на металлолом железнодорожные вагоны в Мариуполе и переправляют их в оккупированный Донецк на переплавку.

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