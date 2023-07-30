Захватчики не вывозят их оттуда уже почти неделю.

В Сватово Луганской области морг переполнен телами погибших российских оккупантов, из-за чего в городе стоит невыносимый трупный запах.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно возросло количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов.

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"В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Из-за этого в городе ощутим невыносимый трупный запах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Старобельск Луганской области российские захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам.

"Вследствие чего местные жители пожилого возраста жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение", - отметили в Генштабе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе отмечали, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты куда-то вывезли около 200 пациентов психоневрологического интерната и переделают его под свой госпиталь. Обслуживающий персонал интерната был уволен.

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