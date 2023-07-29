Российские захватчики расширяют сеть информаторов на временно оккупированной территории Херсонской области. Там ввели систему сбора данных с помощью "доносов".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что российские войска и представители оккупационной администрации пытаются привлечь большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей для выявления жителей оккупированной Херсонщины, которые имеют твердую проукраинскую позицию или оказывают поддержку Силам обороны Украины.
"В частности, введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий", – говорится в сообщении.
В то же время в ЦНС напомнили, что ранее хакеры из команды "Киберспротивления" уже получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, которые не поддержали российскую оккупацию.
"Поэтому предупреждаем, что каждый "анонимный информатор" будет обнаружен и будет нести наказание согласно действующему законодательству", – отметили в Центре нацсопротивления.
Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях
Российские захватчики продолжают давить на работников Запорожской АЭС, расположенной в оккупированном Энергодаре Запорожской области. По данным Центра национального сопротивления, оккупанты приходят к ним с обысками, чтобы склонить их к работе.
В то же время на оккупированной Луганщине людям приходится выживать без лекарств, нормальной медицины и в условиях дефицита пищи. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что скорая помощь в оккупированных населенных пунктах не работает, поэтому людям приходится лечить друг друга в случае получения травм.