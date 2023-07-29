Россияне пытаются найти жителей, которые имеют твердую проукраинскую позицию или оказывают поддержку Силам обороны Украины.

Российские захватчики расширяют сеть информаторов на временно оккупированной территории Херсонской области. Там ввели систему сбора данных с помощью "доносов".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что российские войска и представители оккупационной администрации пытаются привлечь большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей для выявления жителей оккупированной Херсонщины, которые имеют твердую проукраинскую позицию или оказывают поддержку Силам обороны Украины.

"В частности, введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время в ЦНС напомнили, что ранее хакеры из команды "Киберспротивления" уже получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, которые не поддержали российскую оккупацию.

"Поэтому предупреждаем, что каждый "анонимный информатор" будет обнаружен и будет нести наказание согласно действующему законодательству", – отметили в Центре нацсопротивления.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают давить на работников Запорожской АЭС, расположенной в оккупированном Энергодаре Запорожской области. По данным Центра национального сопротивления, оккупанты приходят к ним с обысками, чтобы склонить их к работе.

В то же время на оккупированной Луганщине людям приходится выживать без лекарств, нормальной медицины и в условиях дефицита пищи. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что скорая помощь в оккупированных населенных пунктах не работает, поэтому людям приходится лечить друг друга в случае получения травм.

Вас также могут заинтересовать новости: