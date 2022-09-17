В захваченном Мариуполе зафиксировали движение колонны российских танков в направлении Донецка.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Новая военная активность. Впервые сегодня колонна из 15 танков с пометкой "даров смерти" поехала в сторону Донецка", – написал он.
По словам Андрющенко, также замечена тяжелая техника, которую россияне расставили по городу, а именно – на Левобережье и неподалеку Азовстали.
Кроме этого, по информации советника мэра, в районе села Урзуф два дня подряд слышны звуки работы тяжелой артиллерии со стороны врага.
Вчера, 16 сентября, местные слышали звуки "прилетов" – впервые с февраля.
"Впервые с начала войны под с. Урзуф около 19:00 звук "прилетов". Подробности выясняем, но это точно хорошая новость", - добавил Андрющенко.
Как писал УНИАН, накануне в районе хутора Бабах-Тарама возле села Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта по Запорожской области.