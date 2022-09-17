В районе села Урзуф впервые за время полномасштабной войны были слышны взрывы.

В захваченном Мариуполе зафиксировали движение колонны российских танков в направлении Донецка.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новая военная активность. Впервые сегодня колонна из 15 танков с пометкой "даров смерти" поехала в сторону Донецка", – написал он.

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По словам Андрющенко, также замечена тяжелая техника, которую россияне расставили по городу, а именно – на Левобережье и неподалеку Азовстали.

Кроме этого, по информации советника мэра, в районе села Урзуф два дня подряд слышны звуки работы тяжелой артиллерии со стороны врага.

Вчера, 16 сентября, местные слышали звуки "прилетов" – впервые с февраля.

"Впервые с начала войны под с. Урзуф около 19:00 звук "прилетов". Подробности выясняем, но это точно хорошая новость", - добавил Андрющенко.

Как писал УНИАН, накануне в районе хутора Бабах-Тарама возле села Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта по Запорожской области.

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