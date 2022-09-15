В районе хутора Бабах-Тарама возле села Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта по Запорожской области.

В Мариупольском районе наблюдается необычная военная активность.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"В районе хутора Бабах-Тарама возле с. Урзуф целый день фиксировали работу вражеской артиллерии в сторону условной линии фронта по Запорожской области. Усиление работы авиации врага - самолеты по направлению Ейск (Приморско-Ахтарск) над морем, набирая высоту возле Мангуша/Никольского и, совершая выстрелы. Ранее самолеты пытались подойти значительно ближе, до Розовки/Конских Раздоров. Теперь, судя по всему, опасаются. И это хорошо", - отметил он.

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Также, по словам советника мэра, в Мариуполе слышны мощные взрывы на обоих заводах - идет разминирование.

"Надеемся, без потерь гражданского населения", - добавил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Мариупольский городской совет заявил, что мариупольцы продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания. Первые протесты уже начинаются.

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