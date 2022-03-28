В сети смеются над позорным разгромом оккупантов в Чернобаевке.

В Украине уже более месяца длится полномасштабная война, которую 24 февраля развязала Россия. Именно в этот день оккупанты агрессивно вторглись на нашу территорию и устроили здесь настоящий коллапс.

Самое любимое место в Украине у оккупантов - Чернобаевка, на которую они пытались наступать уже 12 раз, но каждый раз их там ждал позорный разгром от Вооруженных сил Украины.

Да, эта история достойна того, чтобы стать сюжетом какого-нибудь боевика, но пока западные режиссеры наблюдают за всем происходящем и составляют пазлы в своей голове, "Народный украинский Netflix" уже выпустил трейлер к вымышленному фильму "Чернобаевка. Дорога в ад". Хотя, кто знает... Может фильм таки будет!

Так, пользователи сети показали в трейлере нарезки из новостей, документальных драм и военных фильмов. Интересно, что в ролике проскакивает фраза о "неравной борьбе с собственной тупостью", которая напрямую касается российских оккупантов.

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