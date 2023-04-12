Российские захватчики образовали псевдовойсккомат и заставляют мужчин становиться на учет, а также объявили о возможности заключить контракт с армией РФ.

Россияне пытаются вербовать украинцев с временно оккупированной территории для пополнения своих сил.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Мэр заявил, что на временно занятой территории Запорожской области захватчики пытаются найти людей, готовых стать пушечным мясом для страны-агрессора.

В частности, захватчики устроили скрытую мобилизацию: образовали псевдовоенкомат и заставляют мужчин становиться на учет, а также объявили о возможности заключить контракт с армией РФ. Сейчас захватчики формируют карманные подразделения.

Видео дня

"Гауляйтер Балицкий собрал "батальон судоплатова", который все не доедет до зоны боевых действий, зато снимает "героические" видео в глубоком тылу. Теперь мошенник и самозванец Жидков, который был начальником оккупационной полиции, собирает "казацкий" батальон", - отметил Федоров.

Он отметил, что это происходит, потому что армия РФ несет ужасные потери на Запорожском направлении.

"А сами гауляйтеры боятся, что во время деоккупации их некому будет защищать", - говорится в сообщении.

Что происходит в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, оккупанты массово строят фортификационные сооружения возле Мелитополя и минируют поля, готовясь к обороне.

В районе Энергодара российские войска активно минируют территорию близлежащих населенных пунктов и лесополосы из-за страха контрнаступления.

За последние две недели ВСУ было уничтожено более 15 военных базирований российских захватчиков на оккупированной территории.

Вас также могут заинтересовать новости: