Мэр оккупированного Мелитополя отметил, что оккупанты "перерыли нашу землю, как кроты".

Российские оккупационные войска готовятся переходить к обороне в Запорожской области. Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне в панике роют окопы и устанавливают "зубы дракона".

"Оккупанты Запорожской области готовятся остаться в украинской земле. Роют себе могилы в 4 ряда. В последнее время портят землю частных садов в Терпенье у Мирного. Ставят памятники, известные как "зубы дракона", в частности, в районе Розовки и далее вдоль границы Запорожской и Донецкой областей", – написал Федоров в Telegram.

Городской голова Мелитополя отметил, что россияне "готовят древесину на свои гробы из наших деревьев". Так, через Мелитополь из Крыма на север оккупированной части Запорожской области оккупанты везут сосновые бревна. В то же время вражеские войска уничтожают деревья Старобердянского лесничества Мелитопольского района и переправляют лес через Мирное.

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"Рашисты панически готовятся к обороне: перерыли нашу землю, как кроты. Тем легче будет оставить их в привычных норах навсегда", – резюмировал Федоров.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне снесли более 350 разрушенных российскими войсками многоэтажек. За время оккупации города там возвели менее 35 домов, часть из них до сих пор не введена в эксплуатацию.

В районе Энергодара Запорожской области российские войска активно минируют территорию близлежащих населенных пунктов и лесополосы. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

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