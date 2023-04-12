В последние дни наблюдается больше движения военной техники именно через временно оккупированный Мелитополь.

Оккупанты массово строят фортификационные сооружения возле Мелитополя и минируют поля, готовясь к обороне.

"Фортификационные сооружения, к сожалению, они строят уже почти год. И сегодня, если мы говорим о том, что уже построено, то это на промежутке дороги из Васильевки в Мелитополь - построено по меньшей мере три линии фортификационных сооружений. Какие-то из них лучше оснащены, какие-то хуже, но есть и бетонированные конструкции, которые крайне хорошо могут помочь врагу по защите нашей территории, к сожалению", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам Федорова, в последние недели оккупанты начали строить новые фортификационные сооружения, в основном между Запорожской и Донецкой областями, а также между Запорожской и Херсонской. Кроме этого, начали строить еще одну фортификационную линию вблизи Мелитополя.

Видео дня

"Но не только это они делают, чтобы хоть как-то защитить оккупированную территорию. Они также начали массово минировать поля, в основном вблизи Энергодара, Васильевки, таким образом, перекапывают всю нашу сельскохозяйственную землю и сейчас продолжают минировать", - отметил Федоров.

Городской голова сообщил, что в последние дни наблюдается больше движения военной техники именно из-за временно оккупированного Мелитополя, и еще большее наличие российских военных.

"Просто почти круглосуточно едут военные КАМАЗы, военная техника через Мелитополь в сторону Бердянска. Номерные знаки на этих автомобилях почти все закрыты, на некоторых из них видно 18 регион... и это Удмуртия, поэтому уже из дальних краев они тянут свое пушечное мясо", - сказал Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, за две недели на временно оккупированной части Запорожской области было уничтожено более 15 военных базирований российских захватчиков.

По данным британской разведки, российские войска завершили создание трех рубежей оборонительных зон примерно на 120 км в этом секторе.

Кроме того, в районе Энергодара Запорожской области российские войска активно минируют территорию близлежащих населенных пунктов и лесополосы. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: