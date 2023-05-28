Также поражены ЗРК и склады боеприпасов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла четырехудары по районам сосредоточения личного состава военной техники россиян, а также три - по его зенитно-ракетным комплексам.

Об этом говорится в сводке Генштаба. "Нашими защитниками за прошедшие сутки было уничтожено три вражеских БпЛА разного типа", - добавили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Видео дня

Также за сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине, подробная информация будет обнародована позже.

Всего за прошедшие сутки противник нанес три ракетных удара, два из которых из ЗКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой", - предупредили в Генштабе.

Война в Украине: Новости

Самая обостренная ситуация сейчас на Донбассе. Там идут непрерывные бои в Авдеевке, Бахмуте и других населенных пунктах. Кроме того, ряд мирных населенных пунктов оккупанты продолжают обстреливать.

Вас также могут заинтересовать новости: