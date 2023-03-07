Тем временем ВСУ усиливаются американскими БМП Bradley, которые прозвали "истребителями танков", отметил эксперт.

Российская экономика так и не смогла перейти на военные рельсы, и чтобы компенсировать колоссальные потери техники на поле боя в Украине, россияне вынуждены активно снимать с хранения 60-летние танки типа Т-62 и Т-72.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, из Кремля очень часто раздаются распоряжения от диктатора Путина беречь технику:

"Что бы они не говорили, но выпуска новых современных танков нет, модернизации имеющихся танков нет. На сегодняшний день они с трудом только наладили ремонт тех танков, которые снимают с хранения. Россияне вынуждены разворачивать 60-летние танки типа Т-62 и Т-72, выпущенные еще при Советском Союзе".

По его словам, даже хваленная 1-я гвардейская танковая армия, которая на парадах хвалилась танками "Армата", Т-90 "Прорыв", Т-72Б3, Т-80БВМ, сегодня пересаживается на Т-62, Т-72, чтобы компенсировать те потери, которые они понесли. Кроме того, в Украине уже идентифицировали БТР-50 1954-го года выпуска, отметил Жданов.

При этом эксперт акцентировал на том, что, пока россияне расконсервируют Т-62 и Т-72, ВСУ усиливаются американскими БМП Bradley, которые прозвали "истребитель танков".

Потери России - сколько техники потеряла РФ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла 3432 танков, 6714 боевых бронированных машин, 2456артиллерийских систем, 253 средств ПВО, 2095 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5323 автомобильной техники и автоцистерн, 236 специальной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили российских: РСЗО - 488, вертолетов - 289, крылатых ракет - 873, кораблей/катеров - 18.