С территории РФ осуществлено 12 минометных выстрелов.

Сегодня российские военные повторно обстреляли позиции пограничников в Черниговской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Повторный обстрел пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ после обеда сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Сейчас все данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Черниговщине российские военные обстреляли из минометов местность, прилегающую к государственной границе Украины. Сообщалось, что с вражеской территории было произведено 13 выстрелов.

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