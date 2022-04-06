Люди отметили, что россияне уверены, что участвуют в "большой отечественной войне",

"Кадыровцы" в поселке Новый Быков в Черниговской области забрали у местных жителей еду. Оккупанты ставили технику вплотную к жилым домам.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Рассказываем историю поселка Новый Быков, который находится на линии наступления россиян. Сейчас здесь множество разбитой и брошенной техники со знаком "О" на бортах. В этом поселке, по свидетельству местных, стояли кадыровцы. Характерное поведение захватчиков - тотальная "продразверстка": у местных жителей забирали все продукты", - говорится в сообщении.

При этом указано, что боевую технику оккупанты ставили вплотную к домам, а местным жителям говорили, "что бандеровцы мирных жителей обстреливают". По словам свидетелей, россияне уверены, что участвуют в "большой отечественной войне", которая длится с 1941 года.

Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ вторглись в Украину 24 февраля. Враг обстреливал не только военные объекты, но и мирное население.

Кроме того, на Черниговщине после освобождения поселка Новый Быков в Бобровицком районе от оккупантов стало известно, что россияне держали в плену пятерых украинцев. Мужчин держали в неволе 33 дня. Оккупанты взяли их в заложники, мужчин морили голодом, угрожали расстрелом и закрыли их в железном контейнере при минусовой температуре. При этом оккупанты удерживали 150 людей в школьном подвале села Ягодное в тесноте и антисанитарии.

Вас также могут заинтересовать новости: