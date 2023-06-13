Россияне в комментариях обрадовались ликвидации или ранению своих же танкистов.

Российские оккупанты в ходе контрнаступления ВСУ спешат отчивываться о якобы подбитой украинской технике. Но нередко становятся посмешищем: то макет танка уничтожат, то свою же превращенную в металлолом бронетехнику выдадут за украинскую.

Одну из таких последних ситуаций прекрасно иллюстрируют скриншоты постов российских пропагандистов и украинских пабликов, в частности, Телеграм-канала УНИАН. На первом - рупор Кремля радуется якобы подбитому украинскому танку; на втором - правда: это подбитый ВСУ танк РФ.

"Запорожье. Танк ВСУ решил зайти на наши позиции, но его встретили выстрелом из ПТУР. Экипаж бросил горящую машину и дал деру", - пишет российский "военкор" Руденко.

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Но на самом деле горит российский танк, о чем писали украинские паблики еще 9 июня и публиковали эти кадры.

Потери России в технике на войне против Украины

Как сообщал Генштаб ВСУ 13 июня, общие боевые потери противника с начала войны составили около 216 650, из них 470 человек ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме этого, была уничтожена техника оккупантов: танки ‒ 3935 (+4), боевые бронированные машины ‒ 7642 (+6), артсистемы – 3766 (+20), средства ПВО ‒ 363 (+1), вертолеты – 300 (+1), БпЛА – 3309 (+2), автомобильная техника и автоцистерны – 6473 (+2), спецтехника ‒ 511 (+1).

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