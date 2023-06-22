Это их не останавливает и они продолжают продвигаться.

Российские оккупанты подрываются на собственных минах, когда возвращаются на позиции, которые покинули из-за затопления вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Radio NV. По ее словам, они продолжают продвигаться, поскольку им не жаль даже своих людей.

"Затруднено это возвращение тем, что там есть таки мины, которые вода разбросала, изменив конфигурацию минных полей на левом берегу. Но оккупанты, еще раз повторяю, не жалеют своих. Подрываются, у нас есть информация, они же на своем подрываются, но все равно продвигаются снова", — рассказала Гуменюк.

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По ее мнению, возвращение оккупантов свидетельствует о скором возобновлении обстрелов Херсона из минометов.

"Это дальность, с которой в течение высокой воды оккупанты не могли бить. Но это ориентирует и нас. Мы снова понимаем, где их позиции, и можем работать", — подытожила руководитель пресс-центра.

Ситуация в Херсонской области

Во вторник, 6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начало затапливать населенные пункты на берегу Днепра.

Российские оккупанты оставляли первую линию обороны в Херсонской области по пояс в воде.

Уже 16 июня стало известно, что россияне пытаются возвращаться на свои позиции на Левобережье и усиливают обстрелы.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные грабят подтопленные села, в которых начинает сходить вода после подрыва Каховской ГЭС.

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