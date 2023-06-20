Захватчики обустроили склад БК в гражданских объектах вплотную к жилым домам.

Российские оккупанты в поселке Рыково Херсонской области собираются взорвать свои боеприпасы, которые остались в подвальных помещения элеватора и не сдетонировали. Речь идет о примерно 20 тоннах боеприпасов.

Как сообщает "Крымский расследователь", в "Партизанском элеваторе" и на прилегающей территории станции Партизаны захватчики обустроили склад БК. Он находится в гражданских объектах, вплотную к жилым домам.

"На пользовательском видео видно разрушенный ударом ВСУ железнодорожный путь, опрокинутые вагоны и поврежденные детонацией снарядов жилые дома. В местных чатах сообщается, что на складах на территории элеватора, по другой информации – в его подземных помещениях, уцелели до 20 тонн боеприпасов. Вероятно, оккупанты их будут взрывать, чтобы предотвратить случайную детонацию", – говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал "Генічеськ ua" пишет, что по информации местных жителей пгт Рыково, "рашистские солдаты дали время на эвакуацию поселка".

Война в Украине: актуальные новости с оккупированной Херсонщины

19 июня на оккупированной Херсонщине начали хоронить людей, погибших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в Олешках запланировано уже 67 похорон местных жителей. По его словам, количество погибших людей на оккупированной части левобережья Херсонщины будет катастрофическим.

При этом россияне придумывают погибшим другие причины смерти. Кроме того, захватчики хотят скрыть настоящую статистику по жертвам подрыва плотины, поэтому родственникам не разрешают забрать тела тех, кто погиб.

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