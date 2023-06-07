В полной экипировке, с оружием захватчики оставляли свои рубежи обороны.

Российские оккупанты оставляют первую линию обороны в Херсонской области до пояс в воде через собственный подрыв Каховской ГЭС.

Видео ухода с позиций появилось в сети. Его автором стал один из захватчиков.

На кадрах видно, как группа захватчиков уходит с затопленных позиций с оружием в полной экипировке. При этом уровень воды только возрастает.

"Вот так мы уходим с затопленных позиций. Тонем, но уходим", - заявил оккупант за кадром.

РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за неконтролируемого сброса воды есть угроза затопления ряда населенных пунктов.

По состоянию на 09:40 среды, 7 июня, люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

Впрочем, оккупанты бросили не только местных жителей, но и собственных товарищей. Вчера блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.

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