В оккупированном городе россияне проведут "Бессмертный полк" и будут кормить местных "кашей" и водкой.

Российские оккупанты планируют провести в Каховке Херсонской области "праздник" в честь победы над немецким нацизмом 9 мая.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная община.

Чиновники процитировали коллаборанта Павла Филипчука, которого рашисты поставили контролировать захваченный город.

Филипчук назвал 9 мая "священным праздником" и пообещал организовать "бессмертный полк" в знак памяти об "испытаниях Великой Отечественной войны".

Рашисты проследуют к мемориалу вечного огня и собираются согнать граждан на "митинг".

После этого оккупанты будут угощать участников пропагандистских акций "солдатской кашей" и "боевыми 100 грамм".

На месте захватчики планируют провести концерт с "бесплатными автобусными рейсами".

"Мы, благодарные потомки, помним подвиг наших предков. Никто не забыт и ничто не забыто", - говорится в заявлении рашистов.

Как писал УНИАН, по информации разведки, оккупанты попытаются провести в Херсоне псевдореферендум до 9 мая. Однако сопротивление тамошних украинцев могут сорвать пропагандистскую акцию.

В разведке уверены, что именно к 9 мая Путин попытается продемонстрировать своим избирателям "хоть какие-то успехи". После создания "республики" в Херсоне Кремль может перейти до захвата всей Запорожской области и до нападения на Одессу.

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