Российские оккупанты планируют провести в Каховке Херсонской области "праздник" в честь победы над немецким нацизмом 9 мая.
Об этом сообщает Каховская городская территориальная община.
Чиновники процитировали коллаборанта Павла Филипчука, которого рашисты поставили контролировать захваченный город.
Филипчук назвал 9 мая "священным праздником" и пообещал организовать "бессмертный полк" в знак памяти об "испытаниях Великой Отечественной войны".
Рашисты проследуют к мемориалу вечного огня и собираются согнать граждан на "митинг".
После этого оккупанты будут угощать участников пропагандистских акций "солдатской кашей" и "боевыми 100 грамм".
На месте захватчики планируют провести концерт с "бесплатными автобусными рейсами".
"Мы, благодарные потомки, помним подвиг наших предков. Никто не забыт и ничто не забыто", - говорится в заявлении рашистов.
Как писал УНИАН, по информации разведки, оккупанты попытаются провести в Херсоне псевдореферендум до 9 мая. Однако сопротивление тамошних украинцев могут сорвать пропагандистскую акцию.
В разведке уверены, что именно к 9 мая Путин попытается продемонстрировать своим избирателям "хоть какие-то успехи". После создания "республики" в Херсоне Кремль может перейти до захвата всей Запорожской области и до нападения на Одессу.