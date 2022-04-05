Платить работникам коммунальных предприятий такую же зарплату, как "при Украине", Россия не сможет.

В оккупированной российскими войсками Каховке кремлевский гауляйтер Павел Филипчук объявил коммунальщикам о сокращении размера зарплаты.

Об этом пишет местное издание МОСТ.

Филипчук сказал, что платить работникам коммунальных предприятий такую же зарплату, как "при Украине", Россия не сможет.

Работникам сообщили, что получать за свою работу они будут в два раза меньше, зато "будет выплачиваться стабильно".

Филипчук до 2020 года был депутатом облсовета и возглавлял бюджетную комиссию, затем переехал в РФ. Перед нападением Путина он вернулся в Каховку из Сочи.

Отдельные территории Херсонской области находятся под временной оккупацией России с марта.

В течение этого времени местные жители в разных уголках региона выходят на акции в поддержку Украины. В ответ российские войска пытаются подавить сопротивление граждан и преследуют активистов, похищая их, их знакомых и родственников.

Кроме того, в области проходят депортации людей в фильтрационные лагеря России.

По информации The Times, Россия может готовить "большой террор" в областном центре, не волнуясь о числе жертв.

Известно, что на территории Херсонщины действуют бойцы Росгвардии и работники ФСБ.

Появляются сообщения о подготовке Россией проведения "референдума" за создание фиктивной "ХНР", до этого пропагандистскую акцию гражданские успешно срывали.

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