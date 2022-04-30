Президент России будет пытаться делать все для того, чтобы до 9 мая на Херсонщине провести псевдореферендум, отметили в Минобороны Украины.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину необходимо до 9 мая (в РФ празднуют День победы) показать свой успех в Украине.

Российский лидер будет делать все для того, чтобы провести в Херсонской области "референдум" о создании так называемой "Херсонской республики" и сказать, что квазигосударство хочет стать частью РФ, рассказал представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире канала "Настоящее время".

По его словам, это хотят подать как одну из "побед" оккупантов в Украине, а на очереди могут быть Запорожская и Одесская области. Собеседник добавил, что это стратегия президента РФ.

"...Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "Херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России... Следующими шагами могут быть Запорожская... Одесская... Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза", - отметил собеседник.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и мирные города, в частности, в Херсонской области. Оккупанты взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе и Херсон.

Противник анонсировал проведение на Херсонщине так называемого "референдума" для создания "ХНР". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РФ не сможет легитимизировать свой контроль над захваченными территориями.

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