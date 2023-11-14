Беспилотники атаковали здание "полиции" в оккупированной Горностаевке Херсонской области.
Как сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, атака произошла 13 ноября. Двое беспилотников сбросили взрывчатку на здание так называемого "отделения полиции" на улице Торговой.
"В результате взрывов повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, лестницы и окна здания. Предварительно никто не пострадал", - пишет канал.
Оккупационную полицию в Горностаевке после оккупации поселка расположили в том самом доме, где ранее была законная украинская полиция.
Ситуация в Херсонской области
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. В частности, высокоточное оружие.
Как сообщали аналитики ISW, ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает наша ударная авиация.