Два дрона сбросили на здание сдетонировавшую взрывчатку.

Беспилотники атаковали здание "полиции" в оккупированной Горностаевке Херсонской области.

Как сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, атака произошла 13 ноября. Двое беспилотников сбросили взрывчатку на здание так называемого "отделения полиции" на улице Торговой.

"В результате взрывов повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, лестницы и окна здания. Предварительно никто не пострадал", - пишет канал.

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Оккупационную полицию в Горностаевке после оккупации поселка расположили в том самом доме, где ранее была законная украинская полиция.

Ситуация в Херсонской области

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. В частности, высокоточное оружие.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает наша ударная авиация.

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