Враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной громаде.

Россияне обстреляли ракетами Сумскую область, в результате чего была повреждена школа.

Как сообщает оперативное командование "Пивнич", в 13:07 с территории РФ был совершен обстрел Сумской области.

В частности, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной громаде.

"Повреждено помещение школы. Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует", - отметили в командовании.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье россияне выпустили по Сумщине более двух сотен снарядов, опять стреляли запрещенными фосфорными и кассетными боеприпасами.

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